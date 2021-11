Teatro Roma (via Umbertide), arriva Corinne Clery

Quante volte tutti noi abbiamo sognato di vincere al Superenalotto due o tre milioni di euro? Magari anche dieci. Ma sì, tanto è solo un sogno! Ma che faremmo se quel sogno bizzarro si avverasse? Come cambierebbe la nostra vita? Saremmo in grado di gestire l’inevitabile ondata di emozioni e preoccupazioni provocate dall’improvviso fiume di denaro che travolge la nostra esistenza? Come affronteremmo la nuova vita più agiata ed i nuovi problemi che l’inaspettata fortuna porterebbe con sé? È questo il tema della commedia “I soldi, no!”.

DAL 9 AL 21 NOVEMBRE 2021, CORINNE CLERY E ENZO CASERTANO in “I SOLDI, NO”

di Flavia Coste – Regia di Silvio Giordani

TEATRO ROMA, via Umbertide, tel. 06.78 50 626

[email protected]