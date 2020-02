Teatro Orione, il 25 febbraio presentazione libraria

. «Un alpinista è un esploratore, non resiste a una via di cui si è innamorato, non può sottrarsi al desiderio di tentarla. Perché la visione iniziale è diventata un’idea, e l’idea un progetto a cui pensa tutti i giorni e a cui dedica le sue energie migliori». Avrà luogo martedì 25 febbraio al Nuovo Teatro Orione di Roma la presentazione del libro che racconta l’ultima grande avventura di Daniele Nardi sul Nanga Parbat. Un modo per ricordare Daniele, per testimoniare la sua passione, per celebrare lo spirito che lo ha condotto dove nessuno è mai stato. Lo spirito pionieristico della sua impresa andava di pari passo ad un’attenta e oculata preparazione, ogni dettaglio era studiato nel più minimo particolare, con il cuore colmo della più sincera emozione di scoperta ha tentato di tracciare una nuova via: quella che conduce alla Storia. Il Nuovo Teatro Orione è orgoglioso di prendere parte a questo cammino di importante divulgazione, perché queste sono le “storie” che vanno raccontate, ascoltate. Storie che possono sinceramente guidarci nella lunga scalata chiamata “vita”. Accompagnati dalla voce di grandi artisti si ripercorreranno i momenti più importanti ed intimi del libro, cercando di far prendere forma ai pensieri, speranze e paure di Daniele. Il testo, edito da Einaudi riporta l’avventura di un uomo che, partendo dalla provincia di Latina, tra difficoltà e pregiudizi ha lasciato la propria firma nel mondo dell’alpinismo estremo. Sulla Terra ci sono quattordici montagne che superano gli 8000 metri: il Nanga Parbat è una di queste. La nona in ordine di altezza e una delle piú difficili; in particolare se la si affronta dallo sperone Mummery, che nessuno ha mai salito. Quel «dito di roccia e ghiaccio che punta dritto alla vetta» aveva catturato la sua immaginazione. Un percorso cosí elegante da sembrare perfetto. L’impresa di Nardi e del suo compagno di cordata Tom Ballard si è interrotta a un passo dalla conclusione, ma Daniele, come fa ogni alpinista, aveva messo in conto che potesse accadere, e si era rivolto ad Alessandra Carati. Hanno lavorato insieme per quasi un anno. Alessandra lo ha seguito al campo base del Nanga Parbat e, dopo essere rientrata in Italia, è rimasta in contatto con lui fino all’ultimo giorno. Nella posta elettronica aveva un’email che era un impegno: terminare il racconto che Daniele aveva iniziato. «Se non dovessi tornare dalla spedizione desidero che Alessandra continui a scrivere questo libro, perché voglio che il mondo conosca la mia storia». Per partecipare all’evento di presentazione del libro, ad ingresso libero, è consigliato accreditarsi sul sito del Nuovo Teatro Orione. Maggiori info e dettagli: 06 94320356 – [email protected] Nuovo Teatro Orione – Via Tortona, 7 – Roma (Zona Re di Roma) 🅿 Parcheggio gratuito