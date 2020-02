Teatro Duse: “Coyote da tastiera”

Da venerdi 7 febbraio a domenica 9 febbraio 2020, alle 21, il nostro cattivo rapporto con i social sale sul palco del teatro Duse di via Crema 8 a Roma con lo spettacolo “Coyoti da Tastiera” di e con Sandro Torella e Marco Giannini.

Si stima che, in media, ognuno di noi (noi inclusi) tocchi lo schermo di un cellulare almeno 2000 volte al giorno. Una possibilità tecnologica che si è tramutata da necessità a dipendenza e in ultima battuta è diventata un tic compulsivo, una strana nevrosi collettiva.

L’ossessione da social così viene raccontata in una raffica di battute, gag divertenti e dissacranti, in continua contrapposizione con i nostri “nemici” di tastiera.

Internet ci regala la democrazia comunicativa, ognuno può esprimersi. L’evoluzione di questo comportamento è diventato l’essenza della nuova cultura dei social: ognuno ha l’obbligo di dirla, la sua, a volte anche senza freni.

Sandro Torella e Marco Giannini giocano a confrontarsi, contraddirsi, insultarsi reciprocamente, come tutti i coyoti da tastiera, che ogni giorno usano la rete per esaltare e sfogare la propria necessità di sentirsi protagonisti, a volte anche con una eccessiva violenza, di una società in cui in realtà siamo più soli che social.

Duse Teatro Via Crema, 8 Roma Info 06.70305976

[email protected] www.duseteatro.it

Direzione Artistica: Sandro Torella