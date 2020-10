Tamponi al San Giovanni, dalle 6 alle 12 ore di attesa

San Giovanni, già dalle prime ore del mattino, la fila di persone parte della piazza transennata e sembra non finire più. E’ la coda per effettuare il tampone presso il drive in istituito all’interno dell’ospedale San Giovanni. Quindi, per sapere se si è positivi o meno al Covid-19, basta essere consapevoli che ci possono essere dalle 6 alle 12 ore di attesa. Tutto ciò mette a dura prova tempo e pazienza di tutti coloro che vi si vogliono sottoporre o ne hanno bisogno. Le auto iniziano a formare lunghe code in attesa di poter passare dalla struttura e fare il test. Le macchine entrano a una alla volta al San Giovanni Addolorata, ma le operazioni per effettuare i test, afferma chi è in coda, avvengono molto lentamente. Molte lamentele, insomma, tanto che la Regione Lazio si è messa al lavoro per raddoppiare i drive-in e permettere di accedere più velocemente ai test di verifica per la positività al Covid-19.