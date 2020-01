Storie di quartiere: il rapimento di Teichner (Modital)

Sequestrato a Roma l’industriale Carlo Teichner

ROMA — L’industriale Carlo Teichner, di 30 anni, contitolare con il padre di una nota azienda di abbigliamento, la «Modital» di via Appia Nuova, è stato sequestrato ieri sera nei pressi del portone della propria abitazione in via Veio 37. Carlo Teichner stava rincasando in compagnia dello zio e aveva appena parcheggiato nel garage condominiale la propria Mini Morris e stava risalendo con il congiunto la rampa di accesso della rimessa. Ad un trattato è stato assalito da tre individui armati che hanno tentato di immobilizzarlo. L’uomo si è difeso disperatamente e i banditi lo hanno violentemente colpito alla testa col calcio delle pistole provocandogli alcune ferite. Stordito e ridotto all’impotenza, il giovane industriale è stato trascinato verso una Fiat 128 e gettato sui sedili posteriori.Lo zio, ripresosi dal primo momento di panico, ha esploso contro l’auto in fuga alcuni colpi di pistola che peraltro non hanno sortito alcun effetto. La macchina dei rapitori con la loro vittima a bordo si è allontanata in direzione di via Magna Grecia facendo perdere le proprie tracce. Il drammatico sequestro si è verificato proprio davanti all’ingresso di una sala corse i cui clienti richiamati dalle urla del sequestrato sono accorsi in un disperato tentativo di aiuto risultato peraltro vano

(dal Corriere della Sera del 13 gennaio)