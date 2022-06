Stazione Metro San Giovanni: perché quell’entrata è chiusa?

Tutto sta tornando pian piano alla normalità nei vari settori. Non si capisce, allora, perché l’ingresso della fermata della metropolitana a San Giovanni in via Appia Nuova rimane ancora chiuso.

Ricordiamoci che quella è pur sempre una via oltre che di ingresso anche di fuga. Facendo i debiti scongiuri: se succede qualcosa di grave e la gente si accalca ad un cancello chiuso poi con chi ce la dobbiamo prendere? Dobbiamo assistere all’ennesimo scarico di responsabilità?

Tra l’altro la corda non è prossimo il massimo…