Snodo Mandrione multato e chiuso, tutti in pista senza mascherina

Il locale Snodo Mandrione, su via del Mandrione, è stato multato e chiuso dagli agenti della Polizia di Stato che lo scorso venerdì 17 luglio per inottemperanza ai protocolli Covid-19, che impongono il divieto di esercizio alle discoteche al chiuso. Nella circostanza sono state trovate a ballare circa 80 persone assembrate, prive di mascherina e senza rispettare la distanza di 2 metri prevista dallo specifico protocollo. In aggiunta non era stato designato nessun addetto alla sorveglianza che facesse rispettare il distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale di circa 400 metri quadri.