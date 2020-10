Sempre più contagiati nelle scuole: oltrepassato il 13% del totale dei contagiati

Il ministero dell’Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono 5.793, per il personale docente il totale dei casi è 1.020, per il personale non docente si parla di 283 casi. In totale 7.096 persone. I contagiati nelle scuole hanno oltrepassato il 13 per cento dei contagiati totali (54.152 nel periodo dal 14 settembre). Percentuale che continua a crescere e che sarebbe più alta se tutte le scuole fossero state aperte dal 14 settembre. I dati del monitoraggio, condotto dal ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità. Mancano, però, i dati regionali e soprattutto il numero dei tamponi. Anche nelle scuole dei nostri quartieri numeri in rapida crescita. Oltre al noto cluster del liceo “Russell”, al liceo “Augusto” si è già a 5 contagiati. Casi anche al “Margherita di Savoia” e in numerose scuole medie, tra cui la “Deledda”.