Scuola elementare Manzoni: “Porzioni da fame per i bambini”. E i genitori fanno irruzione nella scuola

È scoppiata un’accesa polemica nel VII Municipio per il servizio mensa offerto ai bambini dell’istituto comprensivo Manzoni in via Lusitania. Secondo quanto affermato dalle famiglie dei piccoli, ai bimbi sarebbero stati serviti dei pasti completamente inadeguati, con scarsissima quantità di cibo. L’ultimo caso si è verificato pochi giorni fa, quando i bambini si sono visti consegnare un piatto praticamente vuoto, con solo tre bocconi di spezzatino e pochissimi spinaci come contorno. I piccoli stanno tornando a casa affamati, motivo per cui i genitori hanno deciso di attivarsi, facendo sentire tutto il loro malcontento.

A confermare la condizione del servizio mensa anche lo stesso personale scolastico, che ha ammesso di aver notato dei cambiamenti. Le porzioni dei pasti si stanno riducendo sempre di più, anche per quanto concerne la frutta. Il quotidiano Repubblica, che sta seguendo il caso, ha mostrato la foto di uno dei piatti consegnati ai piccoli alunni. La fotografia è finita anche sul tavolo dei vertici del municipio VII e in breve è scoppiato il putiferio, dato che il Comune di Roma a occuparsi della refezione scolastica. Marcello Morlacchi, vicepresidente VII Municipio, ha immediatamente contattato il consiglio d’istituto della scuola per conoscere lo stato delle cose.