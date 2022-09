Scuola Armando Diaz / Mastroianni: si attendono i lavori promessi da anni

Dopo il terzo intervento del Municipio prima per allontanare persone che dormivano sui gradini dell’ingresso della scuola tra la sporcizia poi per istallare nuove e più robuste inferriate per evitare che il problema si ripeta in attesa che , dopo la variazione di bilancio di luglio , dove è stato finalmente finanziato un progetto di fattibilità per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria della Armando Diaz, ci sia la speranza che i lavori abbiano inizio presto visto che da anni la scuola versa in questo stato . .

Comitato di Quartiere Tuscolano-Villa Fiorelli