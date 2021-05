Scherma Appio fa il pieno agli Assoluti paraolimpici

I Campionati italiani Assoluti di scherma paralimpica, in corso a Villafranca di Verona, hanno visto la grande affermazione del Circolo Scherma Appio di Roma nella specialità della spada non vendenti. Sul gradino più alto sono saliti Roberto Remoli e Veronica Tartaglia, entrambi del Circolo Scherma Appio di Roma.

Roberto Remoli si è laureato campione d’Italia nella spada maschile, superando in finale Lorenzo Ballini del Circolo Scherma Attraverso Firenze per 10-5. La medaglia di bronzo è andata ad Antonio Carnazza (Scherma Modica) e Alessandro Ceccarelli (Circolo Scherma Attraverso), sconfitti in semifinale rispettivamente da Ballini e dal vincitore Remoli che intervistato a fine gara ha espresso la sua soddisfazione:

“È una grande emozione vincere un Campionato italiano, e ancor di più riscontrare la crescita costante del nostro movimento”

Nella gara di spada femminile, il titolo italiano è stato vinto da Veronica Tartaglia che si è imposta nel match di finale contro Franca Crispo dell’Accademia Scherma Milano con il punteggio di 10-4. A dividersi la terza piazza sono state Ilaria Vermi (Accademia Scherma Milano) e Simonetta Pizzuti (Circolo Scherma Navacchio).

I risultati completi spada uomini

Finale

Remoli (Circolo Scherma Appio) b. Ballini (Circolo Scherma Attraverso) 10-5

Semifinali

Ballini (Circolo Scherma Attraverso) b. Carnazza (Scherma Modica) 10-6

Remoli (Circolo Scherma Appio) b. Ceccarelli (Circolo Scherma Attraverso) 10-1

Quarti di finale

Ballini (Circolo Scherma Attraverso) b. Ferraro (Scherma Modica) 10-8

Carnazza (Scherma Modica) b. Realdini (Circolo Scherma Navacchio) 10-6

Ceccarelli (Circolo Scherma Attraverso) b. Gori (Club Scherma Lucca Tbb) 10-8

Remoli (Circolo Scherma Appio) b. Guerrieri (Scherma Modica) 10-9

Classifica (12): 1. Roberto Remoli (Circolo Scherma Appio), 2. Lorenzo Ballini (Circolo Scherma Attraverso), 3. Antonio Carnazza (Scherma Modica), 3. Alessandro Ceccarelli (Circolo Scherma Attraverso), 5. Tommaso Ferraro (Scherma Modica), 6. Stefano Gori (Club Scherma Lucca Tbb), 7. Carmelo Guerrieri (Scherma Modica), 8. Roberto Realdini (Circolo Scherma Navacchio).

I risultati completi spada donne

Finale

Tartaglia (Circolo Scherma Appio) b. Crispo (Accademia Scherma Milano) 10-4

Semifinali

Franca Crispo (Accademia Scherma Milano) b. Ilaria Vermi (Accademia Scherma Milano) 10-9

Veronica Tartaglia (Circolo Scherma Appio) b. Simonetta Pizzuti (Circolo Scherma Navacchio) 10-7

Quarti di finale

Franca Crispo (Accademia Scherma Milano) già qualificata in semifinale

Ilaria Vermi (Accademia Scherma Milano) b. Claudia Breschi (Scherma Brescia) 10-7

Veronica Tartaglia (Circolo Scherma Appio) b. Samantha De Rosa (Cividale Udine) 10-4

Simonetta Pizzuti (Circolo Scherma Navacchio) b. Alessandra Spampinato (Scherma Modica) 10-2

Classifica (7): 1. Veronica Tartaglia (Circolo Scherma Appio), 2. Franca Crispo (Accademia Scherma Milano), 3. Simonetta Pizzuti (Circolo Scherma Navacchio), 3. Ilaria Vermi (Accademia Scherma Milano), 5. Claudia Breschi (Scherma Brescia), 6. Samantha De Rosa (Cividale Udine), 7. Alessandra Spampinato (Scherma Modica).