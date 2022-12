Sant’Antonio a via Merulana, successo per la mostra di presepi

E’ molto visitata la mostra degli oltre duecento presepi ospitata nella cripta della Basilica di Sant’Antonio in Laterano in via Merulana a Roma. Un evento di livello, con ingresso libero. Alcuni presepi sono in vendita.

La mostra, ormai un appuntamento fisso da oltre un decennio, raccoglie una settantina di autori e oltre duecento opere, tra presepi e diorami. Un’ode al migliore artigianato, ma anche alla spiritualità più autentica. Davvero originali e suggestive alcune proposte. Molti presepi sono ambientati in Palestina, altri nella nostra Capitale.

Un settore è dedicato ai presepi della “Roma Sparita” tra cui campeggia quello dal titolo “Via Giulia”, realizzato dalla maestra Luciana Cordeschi di oltre 12 metri quadri. Un presepe davvero affascinanti.

Tra gli autori, Vincenzo Abate, Marcello Bartolomeo, Aldo Bicchierai, Rodolfo Boccacci, Elisa Bonganzone, Anna Maria Borsatti, Angela Chiassai, Giuseppe Cinti, Gabriella Clementi, Giovanni Copponi, Luciana Cordeschi, Domenico Corrado, Stefano Del Monte, Alessandra Di Mei, Emidio Di Palo, Oneglia Di Stefano, la famiglia Faudale, Carmelo Ferraro, Maria Pia Forno, Enrico Genovesi, Salvatore Granato, Leonardo Grandicelli, Rita Innocenzi, Ettore Kayta, Venanzio Lepore, Barbara Lopresti, Giuseppe Maddonni, Claudio Mannino, Massimo Martone, Mario Mattia, Mirella Melidona, Giuseppe Orsini, Roberto Pellegrino, Alessandro Riccioluti, Angelo Russo, Lorenzo Russo, Tina Sabino e Vincenzo Tosto. Molti di questi autori sono dei veri e proprio artisti che onorano la manualità artigianale.