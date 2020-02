Santa Maria Ausiliatrice: Festival internazionale dello street food

Da giovedì 20 a domenica 23 febbraio è in programma la prima tappa della sesta edizione del Festival internazionale dello street food a Roma, in piazza Santa Maria Ausiliatrice. Il Festival internazionale dello street food nasce dall’idea di portare nelle piazze, all’aria aperta, il cibo che generalmente non si ha modo di mangiare a casa, gustando sapori di varie nazionalità, con l’intento di far conoscere in tutta Italia una nuova ristorazione. Il Festival internazionale dello street food vuole porta in giro per l’Italia una ristorazione mobile, realizzata solo ed esclusivamente con cibi che puntano alla qualità senza tralasciare il buon bere, l’accoglienza e l’aggregazione tra culture.