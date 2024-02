San Giovanni, tredicenni picchiate dalle compagne per una sfida sui social

Una lite sui social che si è rapidamente trasformata in una spedizione punitiva. La vicenda coinvolge tre ragazzine di una scuola media di Roma, prima picchiate e poi costrette a inginocchiarsi da un gruppo di tre coetanee. Punite per aver pubblicato una serie di post sui social in cui si prendevano gioco di alcuni compagne di scuola. L’aggressione si è consumata la scorsa settimana in una scuola di San Giovanni e i genitori delle tre vittime, tre ragazzine di 13 anni, hanno sporto denuncia presso i carabinieri. La faida avrebbe avuto origine da una sfida nata sui social. La struttura del gioco, fa sapere Repubblica Roma, è simile a “Nomi, cose, città”. Prevede che si elenchino persone e, insieme, caratteristiche e valutazioni su categorie come il carattere o l’aspetto fisico. Una delle ragazze del primo gruppo lo ha fatto citando una del secondo. E così è scoppiata la rissa. Le ragazze avrebbero chiesto alle compagne di rimuovere il post ma inutilmente.