San Giovanni, successo per il suggestivo presepe vivente

Con i figuranti di Capannori-Ruota (LU), Cascina-Badia San Savino (PI), Casole d’Elsa (SI), Castelfiorentino (FI), Cerreto Guidi (FI), Coreglia-Ghivizzano (LU), Fivizzano-Equi Terme (MS), Gaiole in Chianti-San Regolo (SI), Iolo-Prato (PO), Lerici-La Serra (SP), Peccioli-Legoli (PI), Pescia (PT), Pontedera (PI), San Miniato-Roffia (PI), San Romano (PI) e Santa Colomba (PI) s’è svolto sabato 17 dicembre 2022 nel cuore di Roma un suggestivo presepe vivente. Il coordinamento è stato a cura dell’associazione nazionale Città dei Presepi. L’iniziativa ha seguito l’itinerario della processione del “Corpus Domini”, dalla basilica di San Giovanni in Laterano a quella di Santa Maria Maggiore, ed ha avuto termine con una Novena e la Messa presieduta dal vicario De Donatis. La scena della natività è stata allestita sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, che custodisce le reliquie della culla di Gesù bambino e che venne intitolata “Sancta Maria ad Praesepem”. Sul sagrato persino quattro pecore e un asinello. “Il presepe – come scrive il Santo Padre Francesco nella Lettera Apostolica Admirabile Signum – suscita tanto stupore e ci commuove perché manifesta la tenerezza di Dio”. “Lo svolgimento del presepe vivente è iniziato con la realizzazione della scena dell’approvazione della Regola francescana da parte di Papa Innocenzo III in piazza S. Giovanni Paolo II – ha raccontato Fabrizio Mandorlini, coordinatore di Città dei Presepi, partner dell’iniziativa. I figuranti si sono quindi spostati su via Merulana per la scena del censimento e per rappresentare i momenti di vita della città di Betlemme che hanno visto in piazza Santa Maria Maggiore l’allestimento del mercato dei mestieri. Di seguito il video della suggestiva giornata con Roma invasa da centinaia di figuranti provenienti da diversi comuni italiani, in particolare dalla Toscana.