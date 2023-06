«Andate ora ai crocicchi delle strade

e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze» (Mt 22,9)

Al termine dell’anno pastorale, la Caritas di Roma organizza un momento di ritiro spirituale per gli operatori della carità della diocesi di Roma. Guiderà la riflessione il vescovo ausiliare incaricato per la Pastorale della carità mons. Benoni Ambarus.

La citazione del Vangelo («Ai crocicchi delle strade», Mt 22,9) è proposta come fil rouge dell’incontro, che si svolgerà sabato 17 giugno dalle ore 9:00 alle 12:30 nella Sala Conferenze del Pontificio Seminario Romano Maggiore, in Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 (con possibilità di parcheggio).

Per informazioni: 06.6988.6424 – [email protected]