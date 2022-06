San Giovanni, referti on-line per i donatori di sangue

I risultati degli esami effettuati in occasione della donazione di sangue e emocomponenti saranno visibili nel Fascicolo sanitario Elettronico (FSE). E’ partita nelle prime due aziende della Regione Lazio, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e la Asl di Viterbo, la nuova modalità di consegna dei risultati che saranno inviati, in modo automatico e semplificato, sul FSE del donatore, che potrà consultarli accedendo dal portale regionale. Accedendo al fascicolo sanitario elettronico (all’indirizzo https:// salutelazio.it/fascicolo- sanitario-elettronico1) sarà possibile ricercare il proprio referto tra quelli disponibili e visualizzarlo direttamente a monitor.

“Un servizio importante, che presto estenderemo a tutte le aziende del Sistema sanitario regionale e che presentiamo simbolicamente il 14 giugno, la Giornata mondiale del donatore, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso un gesto di estrema solidarietà, soprattutto in questo periodo estivo in cui il bisogno aumenta” ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“In estate – ha dichiarato Tiziana Frittelli Direttore Generale dell’AO San Giovanni Addolorata – occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoccupante, a causa delle assenze per ferie, la disponibilità di sangue che abbiamo sempre potuto garantire grazie alle donazioni. Grazie all’attivazione di questa modalità i referti degli esami eseguiti in occasione di ogni donazione saranno consegnati in modo sicuro, certo e rapido, saranno sempre visionabili in un archivio storico che è illimitato ed il donatore potrà decidere se renderli consultabili anche al proprio medico curante”.

L’Azienda San Giovanni Addolorata ha fatto propria l’attenzione richiamata di recente dall’Area Rete ospedaliera della Regione Lazio sulla necessità di rendere più efficiente tale servizio ai donatori di sangue ed ha inteso dare in tempi rapidi una risposta alle richieste delle Associazioni dimostrando da una parte di avere a cuore le esigenze di chi dona generosamente per gli altri e continua ad assicurare il mantenimento di un Sistema che è basato sulla donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile e, dall’altra, allineandosi alle strategie di digitalizzazione del SSR.