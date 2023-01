Ragazza di 27 anni muore per una meningite non diagnosticata dopo il calvario negli ospedali romani

Valeria Fioravanti aveva 27 anni. Impiegata di Aeroporti di Roma e mamma di una bambina di 13 mesi è morta dopo un calvario ospedaliero cominciato il giorno di Natale. Sette visite in quattro ospedali diversi e in nessuno le è stata individuata quella meningite batterica che l’ha uccisa. L’ultimo ricovero al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni. I medici le hanno diagnosticato il batterio solo quando ormai era troppo tardi e le sue condizioni si erano aggravate. E’ stata presentata denuncia alla Procura di Roma dai genitori. La ragazza era stata operata per un ascesso al Campus Biomedico di Roma. Dopo due giorni dalle dimissioni la ragazza si è recata al Pronto Soccorso Casilino in quanto accusava un forte mal di testa oltre che dolori alla schiena e al collo. Viene rispedita a casa con la diagnosi di cefalea. I medici infatti le avevano prescritto degli antinfiammatori per il mal di testa. La situazione però non migliora e Valeria decide nuovamente di recarsi al Pronto Soccorso Casilino ma anche in quel caso i medici la rispediscono a casa confermandole la stessa diagnosi. Le sue condizioni però peggiorano e così decide per il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni. In questo caso i medici la fanno a tornare a casa con la diagnosi di protrusione alla colonna. Le prescrivono antinfiammatori da prendere e collare da portare per qualche settimana. Dopo le feste, la 27enne torna al pronto soccorso e in questo caso i medici individuano il batterio che le ha causato la meningite batterica. La situazione però è ormai troppo grave. Valeria era entrata in coma. Serve una terapia intensiva, ma il primo posto al Gemelli si libera dopo 4 ore. I medici dell’Ospedale Gemelli hanno cercato di salvarle la vita ma il tentativo non ha sortito effetto. Nel pomeriggio del 10 gennaio, le sono state staccate le macchine. Valeria è morta.