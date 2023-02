San Giovanni, presentazione libraria alla “Coreander”

Mercoledì 22 febbraio dalle ore 19 alle ore 21, presso la libreria “Coreander” di piazza di San Giovanni in Laterano, avrà luogo la presentazione del romanzo “Quattro anziani, due cani e una prostituta” di Giorgio Ponte.

LA TRAMA – Una farmacista single ex sessantottina, un pensionato che parla con la moglie morta, un settantenne latin lover ossessionato dalla sua pancia, e una perfetta sciura di chiesa con inconfessabili fantasie sessuali e un’ironia dissacrante, si ritrovano ad essere i protagonisti della più rocambolesca avventura che abbia mai visto coinvolti quattro pensionati. Per aiutare una ragazza a pagare il suo debito con la malavita, i quattro dovranno affrontare boss, improvvisarsi ladri e soprattutto riuscire nella sfida più grande di tutte: imparare ad andare d’accordo! Una commedia brillante divisa in tre atti, fra allenamenti ai limiti dell’infarto, improbabili aiutanti, spie e tradimenti, abiti da sogno e orchestre danzanti, in uno sfavillante Castello Sforzesco che farà da cornice alla più terribile e straordinaria notte che quattro pensionati si siano mai ritrovati a vivere, Quattro anziani due cani e una prostituta vi terrà incollati dalla prima all’ultima pagina, in una storia che vi farà ridere e commuovere, riflettere e restare col fiato sospeso. Una storia sulle risorse che si nascondono in ognuno di noi e sul diritto di esistere di tutti quelli che il mondo vorrebbe dimenticare. Perché in fondo non è mai troppo tardi per cambiare la propria vita. Anche a settant’anni!

L’AUTORE – Giorgio Ponte, palermitano, classe 1984, è laureato in Comunicazione Sociale all’Università Pontificia Salesiana, titolare di un Master in Editoria presso l’istituto Comunika, per quattro anni tutor presso il Corso di Alta formazione dell’Università Cattolica di Milano “Il piacere della Scrittura”. Ha fatto diversi lavori nel commercio e ha insegnato religione alle scuole Medie fino al 2015, mentre dal 2019 al 2021 è stato docente di lettere presso un istituto professionale.Milanese di adozione, il suo primo romanzo “Io sto con Marta!” (Mondadori 2014), commedia brillante sul mondo del precariato, è partito come un successo di selfpublishing su Amazon, approdato poi all’editoria tradizionale. Seguito dalla trilogia a tema storico “Sotto il Cielo della Palestina” , “Levi” (2016) “Giairo” (2017) e “Yokabe” (2018), nel 2021 e 2022 Ponte è tornato al genere comico pubblicando il romanzo in tre atti “Quattro Anziani, due cani e una prostituta”: una commedia sul mondo della terza età e sulla capacità di rimettersi in gioco al di là dei propri limiti. In questo momento è in corso di traduzione Yokabe per il mercato Brasiliano. Nell’ottobre 2017 ha aperto il blog “Liberi di Amare” e dal dicembre 2022 ha inaugurato anche una produzione di video sul suo canale Youtube, per raccontare queste e altre storie di Speranza.

Alla presentazione interverrà lo scrittore Paolo di Paolo che di Giorgio Ponte dice: Tra milioni di persone che desiderano scrivere e si muovono sicure o rabbiose verso l’obiettivo, Giorgio Ponte accumula incertezze, si fa domande, si macera. Buon segno: perché poi quando si tratta di scrivere, scrive sul serio. Trascinandosi il computer in bicicletta, fermandosi a picchiare i tasti nei parchi, sfruttando microscopiche pause tra cento lavori, non risparmiandosi alzatacce. Scrive con una caparbietà e un’incoscienza pari alla passione che letteralmente lo divora. Non farebbe altro. Ha bisogno – come ogni vero scrittore – di consigli, rassicurazioni, fiducia. Legna per la misteriosa caldaia interna che gli consente di passare da un rarefatto racconto di ispirazione evangelica al movimento più vivace della contemporaneità, con tutto il brusio di voci da commedia che porta con sé; dall’immedesimazione in un bambino a quella in una giovane precaria a una comparsa remota e marginale nel grande fiume della storia. Immagina, deduce, sperimenta. Chiama a sé altre vite e come abiti le indossa. È veloce, camaleontico e sincero.

Durante la presentazione sarà possibile visionare e acquistare anche gli altri libri dell’autore.

L’ingresso alla serata è libero.