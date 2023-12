San Giovanni, per il Giubileo partiranno a marzo i cantieri

Partiranno a marzo 2024 i cantieri del Giubileo 2025 per il rifacimento di piazza San Giovanni e si dovrebbero concludere entro il 2024.

Il progetto per la storica piazza romana prevede la ricucitura del tessuto urbano, che contempla anche il passaggio della Porta dell’Asinaria verso il giardino di via Sannio.

L’intervento include inoltre la riqualificazione dell’area antistante la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, in modo da assicurare il recupero della continuità dell’intero ambito urbanistico e che, in questo caso, include i giardini di Carlo Felice. La piazza sarà ambientalmente sostenibile, nel rispetto della permeabilità e di contenimento delle isole di calore.

“La rinnovata piazza San Giovanni sarà bellissima – ha detto il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri – grazie ai lavori che ne rafforzeranno la vocazione spirituale, popolare e democratica di questa piazza, un grande centro di aggregazione della città”.

I cittadini se lo augurano, visti i precedenti non proprio esaltanti legati alla nuova stazione della metro C a largo Brindisi.