San Giovanni, panchina rotta da mesi

Nella centralissima e turistica piazza di San Giovanni in Laterano c’è una panchina in pietra rotta da mesi. E’ passato tanto tempo dalla prima segnalazione e nel frattempo NON c’è stato il minimo intervento per rimettere in sesto il manufatto in oggetto.

Se troviamo difficoltà per cose di questo genere, cosa faremo quando ci sarà da affrontare cose ben più impegnative con occhio alla prossima Expo?

Evitiamo di fare figuracce e cerchiamo di intervenire in modo idoneo e rapido per risolvere queste piccole problematiche, senza fare sempre foto alla minima occasione come se fossimo al Festival del Cinema di Venezia!

Non sempre basta limitarsi a mettere una rete e quattro paletti e stop !

E stiamo parlando, lo ribadiamo, di una zona con grande frequentazione di turisti…

(foto di Sebastiano Ilforte)