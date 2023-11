San Giovanni in Laterano, un anno di eventi per i 1700 anni della fondazione

La basilica di San Giovanni in Laterano è “l’immagine stessa della Chiesa di Roma ed è la casa della Chiesa di Roma, dove il Papa ha la sua cattedra e dove il vescovo di Roma non annuncia le proprie idee, ma le parole di Gesù Cristo”. A ribadirlo è il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, presentando le celebrazioni iniziate il 9 novembre che proseguiranno per tutto il 2024 – per i 1700 anni della fondazione della cattedrale di Roma. Numerosi gli eventi in programma che seguiranno tre fili conduttori: quello della spiritualità, quello dell’arte e della cultura e quello della musica, a ribadire come la Basilica lateranense sia “mater et caput”, madre e guida di Roma e della Chiesa universale, come riportano le iscrizioni ai lati della facciata.

«Il primo Battistero ufficiale, che ha annunciato al mondo la maternità della Chiesa in un contesto di bellezza». Con queste parole, monsignor Marco Frisina, direttore del coro della Diocesi di Roma, confida la gioia con cui ha preparato nuove composizioni per le celebrazioni solenni, annunciando che guiderà nella Arcibasilica Lateranense un concerto natalizio il 17 dicembre e poi un altro il primo novembre 2024. «L’arte ha dato espressione a quello che la fede ha ispirato, ci dice monsignor Frisina, sottolineando l’urgenza di riscoprire valori storici e spirituali».