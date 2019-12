“San Giovanni in canto” per i pazienti dell’Ospedale

Mancano ormai pochi giorni a Natale e l’A.O. San Giovanni Addolorata attraverso la musica e il canto vuole condividere lo spirito natalizio con i pazienti ricoverati, le loro famiglie e i visitatori dell’Ospedale. Per loro, infatti, giovedì 19 dicembre dalle ore 17.00 il coro “San Giovanni In Canto” si esibirà in un concerto natalizio presso la Cappella del presidio ospedaliero San Giovanni. “San Giovanni In Canto”, diretto dal maestro Luca Ceccarelli dell’Associazione Musikè, è un coro giovanissimo, nasce nell’aprile del 2019 ed è composto interamente da personale dell’Azienda: 25 componenti tra primari, infermieri, ausiliari, tecnici di laboratorio. Il coro rappresenta l’Azienda ed è una delle espressioni più significative dei principi e valori di assistenza e cura che la caratterizzano.

Il canto è un dono, è una modalità di cura che fa star bene e permette di ricreare nel contesto ospedaliero il clima familiare fondamentale per il malato; il canto è anche prendersi cura, è un canale di relazione e integrazione, che contribuisce a valorizzare e umanizzare il rapporto paziente-operatore sanitario. Questo incontro musicale costituisce un importante momento di solidarietà e vicinanza e permette di portare sollievo e serenità a coloro che trascorrono in un luogo di cura, invece che nelle proprie case, le prossime festività.