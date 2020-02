San Giovanni, il 10 febbraio l’economista Becchetti agli incontri in basilica

“Un’ecologia integrale” è il tema del quarto appuntamento di “Insieme per la nostra casa comune”, la serie di incontri di approfondimento sull’enciclica Laudato sì di Papa Francesco, promosso dalla diocesi di Roma per l’anno pastorale 2019-2020.

L’incontro si svolgerà lunedì 10 febbraio 2020, dalle 19, nella basilica di San Giovanni in Laterano. Vedrà la partecipazione del cardinale vicario Angelo De Donatis e dell’economista Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata e direttore del corso di specializzazione in European Economics and Business Law e del Master Mesci di Development and International Cooperatio. Becchetti è anche presidente del comitato scientifico di Next – Nuova Economia per Tutti -, membro del Comitato preparatorio delle Settimane sociali dei cattolici italiani e direttore del sito www.benecomune.net.

Il 5 giugno dello scorso anno, insieme a Enrico Giovannini, ha lanciato l’idea dei “Saturdays for future”: obiettivo dell’iniziativa è trasformare il sabato nella giornata per la produzione e il consumo responsabili a favore dello sviluppo sostenibile.

L’iniziativa sarà aperta da un brano musicale eseguito all’organo dal maestro Daniel Matrone, organista titolare della chiesa di San Luigi dei Francesi; seguirà un’introduzione di don Walter Insero, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali del vicariato. Quindi verranno letti due brani di riferimento tratti dalla Laudato sì da Maria Sabia, attrice e docente, ed Emilio Fabio Torsello, giornalista. Seguirà l’intervento di Becchetti; ancora un brano musicale, la lettura di un brano biblico e le riflessioni del cardinale De Donatis. In conclusione, sarà letta la “Preghiera cristiana per il creato” di Papa Francesco.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Telepace (canale 73 e 214 in hd, 515 su Sky) e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.