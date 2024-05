San Giovanni: esplode tombino, paura in strada tra i passanti

Ieri pomeriggio in via San Giovanni in Laterano un tombino è improvvisamente esploso sul marciapiede. Le fiamme, insieme a un denso fumo nero, hanno spaventato i passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il tombino si trova davanti alla Banca Popolare di Sondrio e l’incendio è avvenuto proprio sotto l’istituto bancario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici di Acea e di Areti. L’incendio è stato ripreso da alcuni passanti e il video inviato alla pagina social Welcome to Favelas.