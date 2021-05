San Giovanni, ancora un pomeriggio di paralisi del traffico

La rivoluzione urbanistica della mobilità a San Giovanni continua a generare problemi. Probabilmente nella giornata di venerdì, quando aumenta il traffico sulla tangenziale in direzione fuori Roma, la nuova sistemazione stradale non “regge” e la paralisi diventa totale in tutta la zona.

Questa immagine è stata scattata venerdì 7 maggio 2021 e testimonia l’ennesimo blocco totale, in particolare tra Re di Roma e viale Castrense, con ricadute in via Taranto, via Magna Grecia e via La Spezia. Esasperati i residenti della zona per i clacson praticamente continui.

A risentirne anche le linee 16, 51, 77, 81, 85, 87 e soprattutto 469 dell’Atac.