San Giovanni: aggredito da una gang mentre prelevava al bancomat

Era sceso dall’auto per fare un prelievo al bancomat in via San Giovanni in Laterano. Erano le 2 di notte di domenica 14 giugno e mentre l’uomo era di spalle si è materializzato un gruppo di sei individui con il volto coperto che volevano rapinarlo.Forse ragazzi della movida romana, annoiati e probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. L’hanno aggredito, preso a calci e pugni e lasciato steso sul marciapiede. La vittima, anche con l’aiuto di passanti che gli hanno prestato il cellulare, ha chiamato il 112 e nel giro di pochi minuti sono accorse alcune volanti del 113 e un’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale. La polizia ha analizzato telecamere della zona per trovare immagini utili all’individuazione della gang.