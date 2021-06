San Giovanni, 41enne ucciso a coltellate sulle scale della metro

Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso con diverse coltellate alla gola sulle scale della Metropolitana, alla fermata di San Giovanni, in piazzale Appio, in zona San Giovanni. L’omicidio è avvenuto ieri sera, poco dopo le 23. Sulla vicenda indaga la sezione omicidi della Squadra Mobile. La vittima sarebbe un iracheno. Secondo alcuni testimoni, sarebbe morto dissanguato in pochissimo tempo prima dell’arrivo dei soccorsi. Sulle indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile, vige il riserbo assoluto. Dalle prime informazioni sembra che il 41enne sia stato ucciso con un fendente alla gola e che il coltello sia stato ritrovato sul luogo dell’omicidio.