Sala 1 (San Giovanni) mostra dei gemelli Ceccobelli

“Sala 1” di Porta San Giovanni prosegue sulla scia della presentazioni di progetti innovativi legati a giovani artisti, con La Pitturatrice e Il Pitturatore dei gemelli Auro&Celso Ceccobelli.

Auro e Celso sono partiti dal riutilizzo di utensili, arnesi, manufatti e materiali provenienti da autorimesse, officine meccaniche, modificandoli e riadattandoli per creare “l’opera installativa” che da il nome alla mostra. Non è un’installazione fine a se stessa, ma affinché la magia dell’arte abbia luogo è necessario che il fruitore interagisca con l’opera, un evidente omaggio alla ricerca artistica di Jean Tinguely. Una volta che La Pitturatrice e Il Pitturatore avranno dato vita alla propria creazione, l’opera entrerà in possesso gratuitamente della persona che l’ha azionata.

Un colorato ringraziamento a Flaminia e Beatrice Bulla, per il sostegno tecnico nell’offerta della carta, che proseguendo la tradizione di famiglia presso la storica Litografia Bulla, oggi sostengono i giovani artisti nei loro progetti legati alla grafica d’arte!

Sarà disponibile un catalogo digitale edito da Sala 1 edizioni, con testo critico di Rino Cardone.

La Pitturatrice e Il Pitturatore

Opera di Auro&Celso Ceccobelli

Sala 1 – Centro Internazionale d’Arte Contemporanea

Piazza di Porta San Giovanni, 10 – 00185 Roma

5 novembre – 4 dicembre 2021

dal martedì al sabato 16.30 – 19.30