Rugiati: il 13 ottobre l’inaugurazione della nuova pasticceria

E’ un punto di riferimento per tutto il quartiere Appio Latino, la pasticceria Rugiati in via Tommaso da Celano. Chiusa da due mesi per ampliamento dei locali e ristrutturazione, finalmente Il prossimo 13 ottobre, nel pomeriggio, ci sarà la nuova inaugurazione e una grande festa che abbraccerà tutti i residenti e abitanti della zona. La pasticceria si è ampliata di 60 metri quadri, includendo la storica giocattoleria spostata ora su via Pietro Fedele. Ci sarà un laboratorio ingrandito, nuovi tavoli interni ed esterni e una grande novità: una gelateria artigianale che , promette Francesco Calafiore (il titolare), sarà la ciliegina sulla torta del locale.