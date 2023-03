Roma tra le mete preferite per la Pasqua 2023

La normalità è finalmente tornata del tutto e con essa la ripresa del turismo estero in Italia. Secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 30% rispetto alla Pasqua del 2019, l’anno prima della pandemia. Inoltre, gli utenti passano il 25% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, il che dimostra che c’è un interesse concreto e una reale intenzione di viaggiare e trovare una buona occasione. La normalità è finalmente tornata del tutto e con essa la ripresa del turismo estero in Italia. Secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel, l’anno prima della pandemia. Inoltre,, il che dimostra che c’è un interesse concreto e una reale intenzione di viaggiare e trovare una buona occasione.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2023 stanno scegliendo l’Italia, che torna ancora una volta in vetta: il piacevole clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza culturale, le spiagge, i paesaggi, le tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia, le strutture e l’ospitalità hanno fatto in modo che sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro solo alla Spagna e prima del Portogallo.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2023 indicano che una grande maggioranza ha optato per Roma, che è diventata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta dai britannici.

Le città italiane più ricercate dai turisti europei durante Pasqua 2023:

Tedeschi………….Britannici………Francesi……….Spagnoli……..Olandesi……..Portoghesi

1. Roma…………….1. Milano……….1. Roma…………1. Roma……….1. Roma………..1. Roma

2. Catania………….2. Roma…………2. Milano………..2. Milano………2. Milano………2. Milano

3. Napoli……………3. Venezia………3. Venezia………3. Venezia……..3. Venezia ……3. Venezia

4. Bari……………….4. Napoli……….4. Napoli………..4. Firenze……..4. Pisa………….4. Napoli

5. Milano……………5. Bologna……..5. Firenze……….5. Bologna…….5. Napoli………5. Firenze

6. Palermo………….6. Pisa …………6. Palermo………6. Napoli………6. Verona………6. Bologna

7. Venezia…………..7. Firenze……..7. Catania……….7. Pisa…………7. Ancona …….7. Palermo

8. Ancona…………..8. Catania……..8. Bari………….. 8. Palermo…….8. Catania…….8. Verona

9. Lamezia Terme…9. Verona………9. Cagliari……….9. Torino ……..9. Bologna ……9. Genova

10. Firenze…………10. Palermo……10. Bologna…….10. Cagliari…….10. Torino……..10. Pisa

11. Olbia……………11. Torino………11. Pisa…………11. Bari………..11. Bari………..11. Cagliari

12. Verona…………12. Genova…….12. Torino……….12. Genova…..12. Palermo……12. Bari

Ignazio Ciarmoli, direttore marketing Jetcost, commenta: “Finalmente la normalità è tornata nelle nostre vite e con essa anche la grande voglia degli europei di viaggiare. È una grande notizia vedere che l’interesse dei turisti per Roma si sia mantenuto per un’altra Pasqua e che la Capitale continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, in confronto ad altre città, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell’anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti tanto da essere la città italiana preferita sul motore di ricerca Jetcost”.