“Roma sport sociale”, coinvolto anche il Tuscolano

Verrà presentato il 13 dicembre, alle ore 12,30 presso l’aula 6 del Centro di preparazione Olimpica Acqua Acetosa Giulio Onesti di Roma il progetto “Roma sport sociale”, un docu-reportage in sei puntate realizzato da Sportmemory con il supporto della Regione Lazio.

Sei storie in cui vicende sportive e personali legate a sei luoghi sportivi romani di forte identità socio-culturale si intrecciano e diventano un unicum con la palestra, il campo, la piscina che le hanno viste nascere e crescere. Montagnola, Corviale, Montespaccato, Tuscolano, Celio e Tor Marancia sono le zone prescelte per raccontare quanto lo sport sia un agente di benessere sociale e come anche in aree urbane con forti criticità si possa costruire intorno alla pratica sportiva un sistema di coesione e solidarietà.