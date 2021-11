Roma, i monopattini Dott nelle autorimesse di Hello Mobility

Prende avvio da Roma la collaborazione tra HELLO Mobility, piattaforma aperta di servizi per la mobilità, e Dott, startup europea attiva nel settore della micromobilità urbana in sharing: da oggi, tutti gli automobilisti che raggiungeranno le rimesse convenzionate con Hello Mobility potranno parcheggiare il proprio veicolo e avere a disposizione un servizio 100% elettrico con cui effettuare gli spostamenti dell’ultimo miglio.

L’obiettivo del progetto, pronto ad estendersi nei prossimi mesi nel resto d’Italia, è promuovere la mobilità dolce ed integrata, così da favorire lo sviluppo di città sempre più green, interconnesse e libere dalla congestione stradale, in particolare nel centro storico.

“Siamo molto entusiasti di annunciare la collaborazione con Dott in quanto, dopo i servizi di parcheggio in struttura e di ricarica su strada in Italia e in Europa, ci apre all’ultima fase evolutiva della nostra proposta MaaS con i servizi relativi all’ultimo miglio, confermando così la nostra visione di piattaforma aperta – spiega Alex Pallotti, ceo di Hello. “In questo modo incentiviamo l’utilizzo intelligente delle autorimesse in struttura, che, come dimostrato nei Paesi dove la mobilità dolce è più diffusa, è una condizione necessaria per liberare le strade dal parcheggio “selvaggio”, a favore della creazione di piste ciclabili sicure e corsie riservate al trasporto pubblico. Insieme a Dott, dunque, vogliamo trasformare le abitudini di mobilità del singolo cittadino, veicolando l’attenzione sugli enormi benefici che la mobilità condivisa porta in termini di sostenibilità”.

“Dott crede fortemente in un approccio di mobilità multimodale – afferma Andrea Giaretta, regional general manager Southern Europe di Dott. “Lo abbiamo dimostrato con il lancio del servizio di bike sharing, affiancato a quello dei monopattini, e lo ribadiamo oggi con l’attivazione di una partnership strategica con le rimesse di Hello, per offrire una soluzione green a tutti coloro che decidono di lasciare la propria auto nei parcheggi scambiatori”.

I clienti delle strutture convenzionate con Hello Mobility potranno scaricare la app di Dott scannerizzando il QR Code presente nelle locandine affisse all’interno dell’autorimessa che darà loro diritto alla prima corsa gratis da 20 minuti. Una volta parcheggiata la propria auto, dunque, potranno noleggiare uno dei monopattini disponibili per raggiungere la loro destinazione finale in modo sostenibile e pratico. Arrivati a destinazione, gli utenti potranno parcheggiare il mezzo all’interno dell’area operativa e terminare la corsa direttamente tramite la app di Dott, senza far necessariamente ritorno all’autorimessa di partenza.

Le prime cinque strutture della Capitale in cui il servizio sarà attivo sono: Il tuo parcheggio, Dacar, Sanpietro, Somalia e Carservice.