Roma è la terza provincia a livello nazionale per numero di offerte di lavoro

Il 2022 è stato un anno sfidante, in cui la progressiva complessità del quadro geo-politico e la crescita dell’inflazione hanno pesato soprattutto sul secondo semestre. Come ogni anno, InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha realizzato l’Osservatorio Mercato del Lavoro 2022, per offrire un panorama dell’andamento di un mercato così complesso analizzando i dati della piattaforma.

Nell’anno appena concluso sono state quasi 410.000 le offerte di lavoro pubblicate lungo tutta la Penisola, con un rallentamento (-10,3%) rispetto al 2021, anno particolarmente dinamico dopo lo stop del periodo pandemico.

Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs commenta così i dati dell’Osservatorio Mercato del Lavoro 2022: “Il 2022 è stato un anno complesso e articolato, segnato da scenari economici, sociali e geo-politici che, come ovvio, hanno plasmato l’andamento del mercato del lavoro. Il secondo semestre, dopo i primi sei mesi di sostanziale continuità con un 2021 in ripresa, è stato caratterizzato da una contrazione delle nuove opportunità gestite tramite i classici annunci di lavoro, a favore di attività di ricerca più mirate. Assistiamo infatti a un importante aumento di oltre il 40% delle aziende che preferiscono attivare strumenti di ricerca che consentano di selezionare il candidato ideale nel nostro database di oltre 6,5 milioni di profili”.

In questo scenario, la Regione Lazio si posiziona al quinto posto (a pari merito con la Toscana) nella classifica nazionale InfoJobs con il 6% del totale delle offerte, dopo Lombardia al primo (32%), Emilia-Romagna (17%) al secondo e Veneto (13%) al terzo, Piemonte (9,3%) al quarto. Il Lazio ha registrato sulla piattaforma InfoJobs quasi 25.000 annunci di lavoro da parte delle aziende nel 2022.

La geografia delle offerte di lavoro nel Lazio

A spiccare è Roma, terza provincia a livello nazionale per numero di offerte da parte delle aziende, nonostante il calo di una posizione rispetto al 2021, che registra il maggior numero di annunci della regione con l’83% del totale. Al secondo posto con grande distacco Latina (7%), al terzo Frosinone (5%) e rispettivamente in quarta e quinta posizione Viterbo (3%) e Rieti (2%).

Categorie professionali più richieste

Nel 2022 la categoria professionale maggiormente richiesta nel Lazio è stata Vendite (12,3%), seguita da Commercio, GDO, Retail (11,3%), Amministrazione, Contabilità, Segreteria (10%). Proprio quest’ultima categoria professionale risulta essere in crescita anno su anno del +18,5%.

Il Lazio, una delle più importanti culle dell’arte e del patrimonio storico e architettonico italiano, attira ogni anno turisti da tutto il mondo, affascinati dalle bellezze e dalla cultura. Con la ripresa dei viaggi, infatti, anche la categoria Turismo e Ristorazione ha registrato una crescita significativa pari al +68,6%.

Le professioni con maggior numero di offerte

Analizzando le offerte di lavoro presenti in piattaforma ecco la top 5 delle figure professionali più cercate in regione:

Addetto Vendita Agente di Commercio Agente immobiliare Operatore di call center Magazziniere

Curiosando, inoltre, tra le posizioni della top 10, la classifica del Lazio restituisce un quadro abbastanza variegato che spazia dal Consulente Aziendale all’Addetto alla pulizia camere, valorizzando un’ampiezza di mansioni che rispecchiano un territorio fortemente marcato da opportunità per diversi profili.

Il comportamento delle aziende

Prosegue l’interesse delle aziende verso gli strumenti di ricerca proattiva di talenti in piattaforma, grazie alla quale è possibile trovare il candidato giusto, selezionando i CV in base ai propri desiderata. Nel 2022, infatti, sono oltre 8.000 le aziende che hanno utilizzato il database di InfoJobs per cercare nuovi talenti da integrare nel proprio organico, un dato in crescita del +40,4% rispetto al 2021.

A livello regionale sono oltre 800 le aziende che scelgono InfoJobs e che hanno effettuato oltre 145.000 ricerche in database per assicurarsi uno dei talenti presenti in piattaforma.

Come sottolinea Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs “La rilevanza degli strumenti digitali per il mercato del lavoro è confermata dall’evoluzione delle aziende nella consultazione del database. Quando le aziende sono orientate alla ricerca mirata del miglior talento, accanto al classico annuncio di lavoro scelgono sempre più spesso strumenti che riescano a garantire una maggiore velocità ed efficacia dei processi di selezione. Nel nostro ruolo di facilitatori dell’incontro tra aziende e candidati, suggeriamo da sempre ai nostri utenti di avere un curriculum aggiornato e completo, che è il miglior biglietto da visita che apre le porte anche a inaspettati nuovi traguardi professionali.”

*Fonte: analisi InfoJobs sulle offerte pubblicate in piattaforma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.