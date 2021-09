Roma è la capitale più sporca del pianeta per la rivista Time Out.

Al sondaggio della celebre rivista di viaggi hanno risposto 27mila persone da tutto il mondo.

Oltre alle tematiche trattate negli anni precedenti, comprese le condizioni dei ristoranti e della vita notturna , quest’anno il sondaggio si è focalizzato in particolar modo sull’impegno profuso dalle comunità locali, sugli spazi verdi e sull’impegno per la sostenibilità.

E chi riesce a far peggio di New York? Soltanto Roma e Bangkok, al secondo posto dopo la capitale d’Italia. Secondo un vasto numero di viaggiatori all’ombra del Colosseo si trova la peggiore sporcizia del mondo: un triste primato di cui non bisognerebbe andare tanto fieri.