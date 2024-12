Roma, dall’argilla alla carta, incontro con Cosetta Mastragostino

Giovedì 3 dicembre 2024, dalle ore 17, presso la sede di Gangemi Editori in via Giulia 142 a Roma si svolgerà la presentazione della monografia “Cosetta Mastragostino dall’argilla alla carta”.

Interverranno:

Lorenzo Canova – docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise

Ivana D’Agostino – Storico dell’Arte, già professore di Storia dell’Arte (2000/2017) e Storia del Costume (2000/2023) presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia

Penelope Filacchione – docente di storia dell’arte presso l’Università Pontificia Salesiana.

Coordinerà Mary Angela Schroth, direttrice Sala1 Centro Internazionale arte contemporanea.

Cosetta Mastragostino. Dall’argilla alla carta è il racconto del percorso di una vita, dall’impegno iniziale nell’evolvere da artigiana ad artista: un confine labile, ma importantissimo, che vede la ricerca formale e tecnica affiancata da significati e contenuti che trascendono il visibile. Non esiste una regola in questo, ciascun artista deve trovare la strada che gli è più congeniale per superare il confine delle competenze e trovare un’identità.

Cosetta Mastragostino si è superata nell’argilla, nella carta, nel rilievo – anche minimo – nella scelta oculatissima di materiali, colori e patine, sempre ragionata e profondamente misurata anche nel gesto.