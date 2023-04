“Roma cura Roma” il 15 aprile in tutta la città

“, una grande giornata di cura collettiva della città promossa da Roma Capitale con l’idea di lavorare insieme per rendere più belli gli spazi, i beni comuni, i parchi e le strade. L’appuntamento è per sabato 15 aprile 2023 in tutta la città. I partner dell’evento sono Wwf Lazio, Retake Roma, Ama, Fai, Agesci, Masci, Acli, CSV – Good Deeds Day, Plastic Free, il dipartimento ambiente e rifiuti, il decoro urbano e la polizia locale. Insieme al sindaco, alla Giunta, all’Assemblea Capitolina, ai presidenti di Municipio, è totale per rendere la città sempre più partecipata, condivisa, pulita, con i cittadini che si prendono cura degli spazi.” all’indirizzodove si possono proporre iniziative, iscriversi a una di quelle già proposte e anche indicare ciò di cui si ha bisogno per l’azione di cura. Chi ha foto dei luoghi di cui s’intende prendere cura, degli interventi sul verde, può inviarle in modo da poter lanciare questo evento nel modo più efficace, attraverso tante immagini che contribuiranno a raccontare le azioni positive sulla città. Per qualsiasi informazione, scrivere all’indirizzo dell’Assessorato [email protected]