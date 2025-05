Roma, conferenza sulla pianificazione urbana

Oltre 2000 partecipanti, 100 progetti e decine di demo e user case: sono solo alcuni dei numeri della Conferenza Esri Italia 2025 che si svolgerà il 14 e 15 maggio, all’Ergife Palace Hotel di Roma. L’evento riunirà il meglio dell’innovazione geospaziale italiana e internazionale. Saranno due giornate all’insegna della tecnologia, tra scoperte e networking: un’occasione unica per chi vive e lavora nel mondo del Gis (Geographic Information System) e per chi desidera comprendere come i Sistemi Informativi Geografici stiano trasformando il nostro presente e il nostro futuro. Il tema portante dell’evento sarà ‘Gis-Uniting Our World’, in linea con la visione globale della Esri User Conference di San Diego dello scorso luglio. Una chiamata all’azione per i professionisti, le imprese e le istituzioni che vedono nel Gis uno strumento essenziale per affrontare le sfide globali: dal cambiamento climatico alla pianificazione urbana, dall’economia spaziale alla sostenibilità.

“La peculiarità di questa azienda- dice l’amministratore delegato di Esri Italia, Emilio Misuriello– è di conoscere e trattare la gestione dei dati spaziali. I twin digitali (gemello digitale, ndr) sono fondamentali e ne parleremo molto durante la nostra conferenza del 14 e 15 maggio, la più importante conferenza in Italia su queste tematiche, che registrerà importanti presenze del mondo delle istituzioni, delle aziende pubbliche e private che utilizzano e lavorano con i sistemi di georeferenziazione”.

La conferenza avrà il suo momento clou nell’assemblea plenaria condotta dal divulgatore scientifico e personaggio Rai, Davide Coero Borga, e nella quale verrà presentato il libro ‘Ponti, non muri’ di Stefano Ziantoni, direttore di Rai Vaticano. Il giorno successivo si svolgerà un seminario di formazione per i giornalisti, oganizzato dall’Associazione culturale ‘Greenacord’, moderato dal Direttore di ‘The scinceofwhere Magazine’, Emilio Albertario su temi dell’attualità geopolitica internazionale alla luce dei grandi capovolgimenti dell’ordine mondiale con i conflitti in corso e le nuove speranze della comunità mondiale con l’elezione di Papa Leone XIV.

“L’argomento principale della conferenza- spiega Michele Ieradi, Chief Technology Officer (Cto) di Esri Italia- sarà il Digital Twin delle città e verrà affrontato l’argomento da tutte le prospettive, quindi parleremo di intelligenza artificiale come supporto al Digital Twin, dell’integrazione Bim (Building Information Modeling) e Gis, e quali sono le tecnologie utili alla realizzazione del Digital Twin. I partecipanti che prevediamo quest’anno saranno circa 2000, tra utenti della tecnologia, partner, sponsor, fornitori di dati e parteciperà anche la casa madre Esri Inc. Riusciremo a raccontare la tecnologia che sarà calata sulla realtà delle città e sui cambiamenti che le nostre città stanno avendo, sia per quanto riguarda la rigenerazione urbana sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Oltre a Regione Calabria, Regione Campania, il Comune di Roma, il Comune di Palermo, il Comune di Napoli, parteciperanno anche tanti decision maker e tutte le aziende dello Stato come Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), il Ministero dei Trasporti, il Ministero della Difesa, e la tecnologia sarà raccontata direttamente da chi effettivamente ha realizzato i progetti e sta usando oggi il Digital Twin per i propri scopi. Parleremo di Space Economy e anche di una dimensione nuova della sondaggistica, la dimensione del dove, direttamente con Nicola Piepoli. Con lui cercheremo di capire qual è un nuovo modo di fare sondaggi, utilizzando anche tutte le informazioni che provengono dai dispositivi e dai sistemi IoT (Internet of Things) in giro per l’Italia”.