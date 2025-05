Roma Bar Show, all’Eur il beverage di livello

Il settore del beverage è testimone di un cambiamento negli atteggiamenti e nei comportamenti dei consumatori, i quali sembrano orientati verso un bere più moderato, ragione per la quale anche “Roma Bar Show” quale piattaforma per l’Industry vuole essere uno strumento per la sensibilizzazione al bere responsabile. Nell’ultimo anno sono aumentate infatti le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle problematiche dell’abuso di alcolici. Il nuovo trend dunque è quello dei “Low ABV” ovvero prodotti con basso se non zero gradazione alcolica.

Altro trend sempre più diffuso, soprattutto per coloro che mano bere ma non necessariamente desiderano o sono in grado di prepararsi un cocktail o di uscire per berlo, quello dei cocktail “Ready to Serve” con diversi lanci sul mercato da parte di piccole realtà ma anche di grandi multinazionali. Nei soli Stati Uniti questi prodotti, soprattutto premium e ultra premium sono cresciuti nell’ultimo anno del 49%.

Roma Bar Show è l’evento italiano esclusivamente dedicato al mondo del beverage e della mixology, un format unico che promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura del bere attraverso un approccio basato sull’interazione tra business, formazione ed entertainment. Fondato da Andrea Fofi insieme a Giuseppe Gallo, Fabio Bacchi e il Jerry Thomas Project, dal 2019 ha iniziato a shakerare la capitale e l’industria del beverage, conquistando la stampa di settore e le aziende oggi provenienti da tutto il mondo.

L’evento ha saputo riunire per primo l’intera Industry rendendo I’Italia protagonista al pari dei già consolidati eventi internazionali di settore, con numerosi eventi e ospiti provenienti da tutto il mondo.

Fronte romano compatto, shaker in spalla e la consueta voglia di fare squadra che li rende tra i migliori in Italia in tema di mixology e quindi cultura del bere. Parliamo dei ragazzi che sono dietro il “Roma Bar Show”, permettendone un successo crescente, anno dopo anno.

