Roma, aumentano del 41% le multe stradali

Roma si piazza al secondo posto della classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. Lo afferma il Codacons, che rende noti i dati emersi dalla rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali devono fornire al Governo per essere poi pubblicati sull’apposita piattaforma web del Ministero dell’Interno.

Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada – analizza il Codacons, che ha messo a confronto i dati di tutti i capoluoghi italiani – Al secondo posto si piazza Roma, con 133 milioni di euro, e molto più distaccate troviamo Firenze (46 milioni di euro), Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa). Tra i capoluoghi che registrano invece i proventi più bassi troviamo Catanzaro, con poco più di 812mila euro incassati nel 2022, e Aosta (917mila euro).

A Roma i proventi derivanti dalle multe stradali aumentano in un anno del 41,3%, passando dai 94,1 milioni di euro del 2021 agli oltre 133 milioni di euro del 2022, con un importo medio delle sanzioni pari a 47,3 euro a cittadino residente.

“Le multe stradali si confermano un tesoretto per i comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti – afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi – La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l’uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat. Proprio per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, abbiamo organizzato per il prossimo 12 giugno un webinar dove legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati”.

Città Proventi sanzioni 2022 (ad eccezione autovelox) Proventi sanzioni autovelox 2022 Proventi totali 2022 Importo medio sanzioni 2022 per residente Milano 138.575.650 12.979.151 151.554.801 112,2 euro Roma 126.920.179 6.151.292 133.071.471 47,3 euro Firenze 23.520.174 23.273.742 46.793.916 127,2 euro Bologna 38.967.624 4.292.139 43.259.763 110,1 euro Torino 37.909.125 2.582.434 40.491.559 47,7 euro Genova 28.095.321 10.768.187 38.863.508 69,2 euro Palermo 21.446.059 4.121.991 25.568.050 40,2 euro Bari 9.638.135 1.131.986 10.770.121 34,1 euro Venezia 5.037.899 4.207.879 9.245.778 26,5 euro Napoli 8.834.606 18.700 8.853.306 9,6 euro Pescara 6.293.965 50.095 6.344.061 53,3 euro Bolzano 5.898.417 107.629 6.006.046 56,6 euro Perugia 4.404.573 0 4.404.573 27,1 euro Cagliari 4.068.963 311.087 4.380.050 29,3 euro Ancona 2.364.737 1.708.233 4.072.971 41,4 euro Trieste 3.333.869 691.037 4.024.906 20,1 euro Trento 4.404.573 606.101 3.878.386 32,6 euro Potenza 870.997 2.890.285 3.761.282 58 euro Aosta 917.823 0 917.823 27,6 euro Catanzaro 812.197 0 812.197 9,6 euro TOTALE 472.314.886 75.891.968 547.074.568