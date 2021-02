Riaprono i giardini di via Sannio, ora fondamentale la manutenzione e il controllo

Riapre oggi al pubblico il nuovo giardino di via Sannio, uno spazio completamente rinnovato e riqualificato a due passi dalla Basilica e dalla stazione della metro C di San Giovanni. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato questa mattina l’area dove, durante gli scavi della metro C, sono stati anche rinvenuti importanti ritrovamenti archeologici. Il progetto di riqualificazione del giardino è frutto del lavoro sinergico fra Roma Capitale, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, Metro C e Roma Metropolitane.

Presenti all’apertura del nuovo giardino anche il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese e l’assessora al Verde, Laura Fiorini, i vertici di Roma Metropolitane e Metro C.

Ora diventa fondamentale la manutenzione e il controllo. Speriamo vivamente che il Campidoglio abbia previsto un intervento di manutenzione per rendere vivibile e praticabile nel tempo il giardino e che sia data priorità anche al controllo dell’area verde. Il rischio dell’abbandono e dell’incuria senza una manutenzione programmata è sempre dietro l’angolo come è accaduto purtroppo per tante ville del nostro territorio.

(Foto pubblicata da Eliana Mongale – Quartiere Appio-Latino-Tuscolano)