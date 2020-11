Sono stati completati i lavori di ristrutturazione per la riapertura del supermercato Todis in via Tabarrini. Una buona notizia per il quartiere in un momento difficile per tutti. Nuovo supermercato, nuovi posti di lavoro, riqualificazione di un magazzino rimasto per troppo tempo chiuso dopo il susseguirsi di vari esercizi commerciali che non sono mai decollati. L’inaugurazione si terrà il 26 novembre in via Tabarrini 23, una scelta in più che non guasta mai.