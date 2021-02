Riapre in via Matera il “nuovo Conad”

Ha riaperto dopo un periodo di ristrutturazione, il rinnovato Conad di via Matera, situato in prossimità del centro storico in zona San Giovanni.

Il supermercato si sviluppa su 500 mq di superficie di vendita, conta 4 casse tradizionali e impiega 19 persone, proponendo un’offerta commerciale con tanti servizi, la qualità e la sicurezza che caratterizzano Conad.

Nel punto vendita, sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e conveniente. Il cliente ha a disposizione un ampio assortimento di prodotti, con reparto ortofrutta, macelleria, gastronomia, surgelati, cantina vini e altri generi alimentari e non.

I reparti del fresco e freschissimo sono ben valorizzati, con una gastronomia con banco caldo con una selezione di piatti pronti e di rosticceria, la panetteria e la pescheria.

“Con la riapertura di oggi vogliamo offrire ai nostri clienti non solo un punto vendita per la spesa quotidiana, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti di San Giovanni e dei quartieri limitrofi – sottolinea Daniele De Caris, imprenditore Conad nella realtà romana. “Il rinnovamento dei locali ci ha permesso di rendere il punto vendita in linea con le nuove esigenze d’acquisto dei consumatori, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza, e instaurando un forte legame col territorio in cui lavoriamo”.

I locali sono stati rinnovati con una particolare attenzione alla sostenibilità, ad esempio attraverso un nuovo impianto di illuminazione a LED e una maggiore attenzione all’efficientamento energetico.

Il supermercato Conad è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nel supermercato sono attivi i servizi “Spesa a domicilio” e “Ordina & Ritira”.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge.