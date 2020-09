Riapertura sede Municipale via Fortifiocca: qualcosa si muove

Il Consiglio Municipale è convocato in modalità di videoconferenza sulla piattaforma autorizzata da Roma Capitale per giovedì 17 settembre 2020 alle ore 14.30 per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine dei lavori:

1 Mozione avente ad oggetto: Richiesta sgombero locali occupati in Via Amulio 47 alle autorità competenti.

2 Mozione avente ad oggetto: Servizi erogati dagli sportelli demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico chiusi dal lockdown e non ancora riavviati presso la sede di via di Fortifiocca a Villa Lazzaroni del Municipio VII – Indirizzi al Presidente del Municipio in ordine allo spostamento degli uffici dalla sede di Villa Lazzaroni a quella di Piazza di Cinecittà – MISURE URGENTISSIME PER LA RIAPERTURA DEL SERVIZIO ANAGRAFICO DELLA SEDE MUNICPALE DI VIA TOMMASO FORTIFIOCCA NELLA VILLA LAZZARONI.