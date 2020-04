Ieri mattina 27 aprile è stato riaperto il mercato di via Orvieto.

La gestione , diretta dagli operatori, ha visto la riapertura di diversi banchi in attesa dell’apertura totale che dovrebbe avvenire in settimana . Un mercato da ristrutturare entro l’anno come più volte detto dal VII Municipio e dalla Presidente Lozzi.

Da oggi i varchi per l’accesso al mercato sono controllati da apposite persone che dovranno disciplinare il NUMERO degli accessi con un percorso già OBBLIGATO , per i clienti, sia nel senso di marcia ( UNICO SENSO) sia dalle righe bianche .

L’accesso è CONSENTITO a chi farà uso della MASCHERINA , i GUANTIi e mantenere rigorosamente le DISTANZE prestabilite.

Un mercato all’aperto è sicuramente un fatto positivo , visto anche il momento , e un fatto importante di socialità ed affidabilità da non disperdere.

(Comitato di Quartiere Tuscolano-Villa Fiorelli)