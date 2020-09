Respinta la mozione per la riapertura degli uffici anagrafici di Villa Lazzaroni

Il Comitato delle Mura Latine, sostenitore di una battaglia importante per il nostro territorio, la riapertura della sede Municipale di via Fortifiocca, chiusa ormai da diversi mesi cosi’ prosegue:

Respinta in Consiglio Municipale la Mozione per la riapertura, con urgenza, degli Uffici anagrafici di Villa Lazzaroni, presentata dal Consigliere Antonello Ciancio, mozione che ha raccolto 5 voti a favore, tra i nove consiglieri di opposizione, e 13 astensioni dai consiglieri della maggioranza 5 stelle.

La sede, che anni fa era l’eccellenza tra gli uffici anagrafici romani, è chiusa da molti mesi per adeguamento delle strutture, mancanza di personale e per l’emergenza COVID, su indicazione delle strutture centrali amministrative capitoline, con enormi disagi per tutta la popolazione residente nell’ex IX municipio, 120.000 persone, con un’età media piuttosto alta, che hanno portato alla raccolta di firme e alla conseguente mozione.