Re di Roma, la morte invisibile

Ancora un giovane rider che perde la vita sull’asfalto bagnato di una serata fredda e piovosa. Un 23enne di origine keniota che non ce l’ha fatta dopo essere stato investito da un pesante automezzo, uno di quei tanti pullman che collegano continuamente gli aeroporti romani con la stazione Termini. E’ successo in piazza dei Re di Roma, all’altezza di largo Vercelli, intorno alle 19 di un sabato, giornata e orario in cui la zona brulica di gente. Un sacco nero di quelli per l’immondizia ha nascosto definitivamente un’esistenza.

Non vorremmo soffermarci alla semplice e fredda notizia di cronaca rilanciata dagli organi d’informazione, anche con il corredo di qualche filmato movimentato da sirene, autombulanze e auto della polizia. Non vorremmo limitarci all’ennesimo protagonista anonimo e invisibile di una tragedia umana. Al cittadino immigrato approdato nel nostro Paese in cerca di un futuro migliore, di un qualsiasi possibile futuro, a cui viene sottratta l’esistenza caratterizzata da un lavoro precario, da amarezze, da rigidi orari da rispettare. Forse da soldi inviati mensilmente alla famiglia nel luogo d’origine. Non c’è bisogno di scivolare nella retorica, nel pietismo o nel moralismo nel ricordare che ciò succede nella piazza più commerciale della zona, nel reiterato contrasto tra le luci dei negozi e il buio di una vita spezzata.

I giornali non riportano nemmeno il nome di questo sfortunato ragazzo. In zona qualcuno dice che forse si chiamava Elvis, sembra che lavorasse per Glovo. Di certo, sui giornali, c’è solo amaramente un numero, quello della sua età. Sappiamo soltanto il colore della sua pelle. Pensiamo al dolore di una famiglia lontanissima, già provata dagli esodi di massa verso il nostro continente. All’angoscia dei tanti colleghi impegnati quotidianamente a frotte con le citofonate nei palazzi romani, con mezzi di fortuna, nelle consegne di cibo per le cene serali e notturne, sulle strade sempre più buie di una città scivolata sembra irreversibilmente verso il degrado fisico e morale. Vorremmo conoscere almeno il nome di questa vittima, per potergli idealmente donare un fiore. Un semplice gesto perché non rimanga del tutto invisibile. Almeno il suo ricordo.

(G.C.)