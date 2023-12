Re di Roma, contro i ladri i cittadini procedono con il fai-da-te

Boom di furti e tentativi di furto nella zona di piazza dei Re di Roma. I “soliti ignoti” entrano nei condomini e provano a mettere in atto truffe di ogni tipo, soprattutto a danno degli anziani. Una delle tecniche è quella della citofonata spacciandosi per postini. C’è poi la richiesta di firmare un foglio o di ottenere un bicchiere d’acqua pur di entrare nell’appartamento del malcapitato. Altro sistema per entrare nei condomini senza suscitare sospetti è quello di utilizzare i recapiti delle targhe esposte di avvocati e medici per giustificare l’intrusione nello stabile.

Le segnalazioni arrivano soprattutto da via Aosta, via Monza, via Albalonga e via Vercelli.

In quest’ultimo caso, i cittadini si stanno organizzando affiggendo nelle strade e nei condomini le foto dei presunti ladri ripresi con la telecamera, come documentiamo con l’immagine scattata in loco a cui abbiamo oscurato i volti. Servirà probabilmente a poco questa affissione, ma perlomeno fa crescere l’attenzione e le segnalazioni.