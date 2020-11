Re di Roma: 280mila euro per la riqualificazione della piazza

È stato approvato dalla Giunta capitolina il progetto di riqualificazione di piazza dei Re di Roma, storico spazio verde del VII Municipio che da sempre rappresenta un importante luogo di riferimento in un quartiere densamente popolato. Per eliminare le situazioni di degrado riscontrate nel corso dei sopralluoghi, il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha progettato e finanziato un ampio restyling grazie a uno stanziamento di circa 280mila euro (235mila il costo dei lavori, più le spese fisse). Il progetto di risanamento urbano prevede una serie di interventi sulle pavimentazioni, sulla vegetazione, sui manufatti, sugli arredi urbani e sull’illuminazione. Ora sappiamo tutti che tra il dire e il fare…. per cui saremo qui a monitorare la situazione nella speranza che i soldi stanziati possano effettivamente essere utilizzati finalmente per un progetto socialmente utile.