Rapporto Sharing Mobility: è boom di monopattini, frenano carsharing e bici

E’ stato presentato a Roma, presso l’Acquario romano, il “Rapporto sulla sharing mobility”, illustrato in occasione della VI Conferenza nazionale sul tema, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility. E’ stato presentato a Roma, presso l’Acquario romano, il “Rapporto sulla sharing mobility”, illustrato in occasione della VI Conferenza nazionale sul tema, promossa dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a fine mandato, il quale non ha risparmiato frecciatine al programma del centrodestra sulla mobilità; Raimondo Orsini della Fondazione per lo sviluppo sostenibile; Massimo Ciuffini, dell’Osservatorio nazionale sharing mobility; Julien Chamussy, Ceo di Fluctuo; Luigi Onorato, senior partner monitor Deloitte; Sara Venturoni, responsabile Direzione Stazioni di Rfi; Saverio Galardi, country manager di Tier; Luca Refrigeri, analista dell’Osservatorio sharing mobility; Angelo Mautone, direttore del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Edo Ronchi, presidente della Fondazione sviluppo sostenibile; Lorenzo Pireddu, responsabile di Uber in Italia.

–

La sharing mobility, cioè la mobilità condivisa di auto, motorini, bici e monopattini, è una pratica quotidiana per sempre più italiani. Ma, benché il fenomeno sia virtuoso soprattutto in termini di sostenibilità, continua a presentare qualche ombra. Se, infatti, nel 2021 i livelli di utilizzo dei “veicoli collettivi” sono tornati a salire, raggiungendo più o meno i dati del periodo precedente alla pandemia, è altrettanto vero che alcuni servizi – come il noleggio auto, ma anche quello di bici – sono in forte difficoltà, in particolare perché in fase di riassestamento. Inoltre in molte zone del nostro Paese la realtà della mobilità condivisa è ancora una chimera. Ad accentuare qualche rinuncia sono i prezzi in netta salita per i noleggi, nonostante le scontate smentite dagli operatori del settore. La sharing mobility, cioè la mobilità condivisa di auto, motorini, bici e monopattini, è una pratica quotidiana per sempre più italiani. Ma, benché il fenomeno sia virtuoso soprattutto in termini di sostenibilità, continua a presentare qualche ombra. Se, infatti, nel 2021 i livelli di utilizzo dei “veicoli collettivi” sono tornati a salire, raggiungendo più o meno i dati del periodo precedente alla pandemia, è altrettanto vero che alcuni servizi – come il noleggio auto, ma anche quello di bici – sono in forte difficoltà, in particolare perché in fase di riassestamento. Inoltre in molte zone del nostro Paese la realtà della mobilità condivisa è ancora una chimera. Ad accentuare qualche rinuncia sono i prezzi in netta salita per i noleggi, nonostante le scontate smentite dagli operatori del settore.

La Conferenza, che ha palesato qualche pecca a livello organizzativo (assenti le traduzioni delle lingue straniere, il linguaggio Lis per i sordi, i tempi adeguati alle persone dislessiche per rispondere a questionari, ecc.) è stata utile soprattutto nella diffusione di dati sul fenomeno. I NUMERI – Il Rapporto rivela che i viaggi realizzati in sharing mobility nel 2021 sono stati complessivamente 35 milioni circa, con una crescita del 61 per cento rispetto al 2020, anno della pandemia. Lievita anche il numero dei veicoli complessivi, dagli 84,6mila del 2020 ai circa 89mila del 2021, ripartiti tra monopattini (51 per cento), bici (31 per cento), scooter (10 per cento) e auto (7 per cento). I veicoli elettrici passano dal 63 al 77 per cento. Milano e Roma sono le città più aperte al fenomeno, mentre molte città soprattutto del versante adriatico ignorano questa realtà. Tre regioni, in particolare, non presentano alcun veicolo condiviso: Basilicata, Molise e Umbria.